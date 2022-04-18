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Путин призвал правительство помочь россиянам справиться с инфляцией
Он уверен, что граждане РФ уже ощутили рост цен undefined
Новости

Путин призвал правительство помочь россиянам справиться с инфляцией

Он уверен, что граждане РФ уже ощутили рост цен

Президент России Владимир Путин призвал справиться с волной инфляции и поддержать россиян в это непростое время. По словам главы РФ, показатель инфляции в начале апреля составил 17,5 процентов — это высокое значение, вызванное в том числе санкционным давлением Запада.


«Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — заявил президент в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.


Путин отметил, что в данный момент инфляция стабилизируется, однако за последние полтора месяца цены на потребительские товары в РФ выросли на 9,4 процента. Он уверен, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия.


«Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса», — сказал российский лидер.


Президент подчеркнул, что ключевым негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада. Тем не менее Россия его выдержала и сорвала попытки зарубежных коллег осуществить коллапс банковской системы и устроить дефицит товаров.


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#рф #инфляция #россияне #путин #экономика
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