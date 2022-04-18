В РПЦ заявили, что провокации на Пасху могут проводиться только врагами русских и украинцев

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал бесчеловечными идеи устроить военные провокации на Пасху в храмах Украины. По его словам, подобные планы замышляют только враги русского и украинского народов. 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ на праздник хотят обстрелять из минометов православные храмы.





«Подобные замыслы могут исходить только от одинаково враждебных и русскому, и украинскому народу сил, заинтересованных в усугублении братоубийственной ненависти, создании новых препятствий на пути к миру», — написал Легойда в своем Telegram-канале.





День Святой Пасхи отмечают православные народы в России, на Украине и в ряде других стран, подчеркнул представитель РПЦ. Поэтому идея сделать Светлое Христово Воскресенье орудием эскалации конфликта является бесчеловечной, добавил он.





Легойда выразил надежду, что небезразличные люди объединят усилия, чтобы предотвратить «издевательства над христианами» в этот день. Он отметил, что церковь в свою очередь будет молиться о недопущении провокаций в храмах в праздник Святой Пасхи.





18 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил , что украинская сторона готовит «изощренные чудовищные провокации» в пасхальную ночь на 24 апреля.





По данным ведомства, националисты планируют обстрелять из минометов православные храмы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Цель подразделений ВСУ — обвинить Российскую армию в убийстве мирных жителей. Освещать якобы «бесчинства русских» будут журналисты западных СМИ.