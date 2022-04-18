Умер экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов сообщил, что в возрасте 77 лет из жизни ушел бывший директор ведомства Вячеслав Трубников. О причинах смерти не сообщается.





«СВР РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников», — сообщил ТАСС Иванов.





Руководство и коллектив службы выразили соболезнования родным и близким Трубникова. «Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в СВР.





Трубников родился в 1944 году в Иркутске, туда его родителей эвакуировали из Москвы. В 1967 году окончил МГИМО, после чего поступил на службу в Первое главное управление КГБ, занимавшееся внешней разведкой.





В июне 2000 года стал первым заместителем министра иностранных дел России и специальным представителем (в статусе федерального министра) президента РФ в странах СНГ. В 2004 году стал послом России в Индии, а в 2009-м занял пост старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН.





Трубников неоднократно был представлен к награде. За свою карьеру он успел стать Героем России и был дважды награжден орденами Красной Звезды, медалью «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Франциска Скорины (Белоруссия) и многими другими.