В поисковой выдаче «Яндекса» исчезли ссылки на сайты «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени»

Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты «Медузы» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом), «Медиазоны» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и «Настоящего времени» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Как объяснили в компании, это связано с попаданием этих сайтов в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.





«Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — приводит сообщение пресс-службы «Яндекса» РИА Новости.





При введении в поисковую строку соответствующего запроса появляется плашка: «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».





15 апреля в реестр СМИ-иноагентов были занесены политолог Екатерина Шульман и журналист Юрий Дудь. Помимо них туда добавлены еще семь человек, в том числе основатель The Insider (СМИ-иноагент) Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин. В перечень включили также журналиста Кирилла Кругликова, Карена Шаиняна, Регину Дзугкоеву, Марию Сабунаеву и Алексея Семенова.



