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В поисковой выдаче «Яндекса» исчезли ссылки на сайты «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени»
СМИ были внесены ранее в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора undefined
Новости

В поисковой выдаче «Яндекса» исчезли ссылки на сайты «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени»

СМИ были внесены ранее в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора

Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты «Медузы» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом), «Медиазоны» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и «Настоящего времени» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Как объяснили в компании, это связано с попаданием этих сайтов в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.


«Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — приводит сообщение пресс-службы «Яндекса» РИА Новости.


При введении в поисковую строку соответствующего запроса появляется плашка: «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».


15 апреля в реестр СМИ-иноагентов были занесены политолог Екатерина Шульман и журналист Юрий Дудь. Помимо них туда добавлены еще семь человек, в том числе основатель The Insider (СМИ-иноагент) Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин. В перечень включили также журналиста Кирилла Кругликова, Карена Шаиняна, Регину Дзугкоеву, Марию Сабунаеву и Алексея Семенова.


Ранее Минюст признал иноагентом рэпера Face (он же Иван Дремин), а также Евгения Понасенкова. В беседе с Daily Storm маэстро отметил, что ни юридических, ни моральных, ни нравственных оснований для упреков в его сторону нет. Он назвал себя настоящим патриотом и подчеркнул, что уже в ближайшем будущем его деятельность оценят по заслугам.

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#яндекс #роскомнадзор #медиазона #сайт #медуза
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