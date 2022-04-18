Размер премии Жукова за создание военной техники увеличили в 10 раз

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 10 раз — с 300 тысяч рублей до трех миллионов рублей. Награду присуждают за достижения в военной науке, создание военной техники, а также в сфере литературы и искусства — за произведения, прославляющие подвиги советских граждан в Великой Отечественной войне.





Указ президента разместили на официальном портале правовой информации. Было изменено предельное число лауреатов премии — оно повысилось с 16 до 18 человек.





Кроме того, изменились некоторые основания для получения награды. Премию в области военной науки будут вручать за значимые научные исследования и открытия, включая работы с использованием информационных технологий. Речь идет об исследованиях, «существенно обогативших отечественную военную науку» и внесших вклад в усиление обороноспособности России, а также в «сохранение исторической памяти о событиях отечественной военной истории».





Теперь премию также будут вручать за фундаментальные военно-теоретические труды по вопросам обеспечения обороны страны и безопасности государства. Указ президента России вступит в силу с 1 июня.





Премию имени Жукова вручают ежегодно с 1996 года. О присвоении звания лауреата награды сообщают накануне Дня Победы.