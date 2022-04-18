Новости
Новости
St
Размер премии Жукова за создание военной техники увеличили в 10 раз
Теперь награда составит три миллиона рублей undefined
Новости

Размер премии Жукова за создание военной техники увеличили в 10 раз

Теперь награда составит три миллиона рублей

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 10 раз — с 300 тысяч рублей до трех миллионов рублей. Награду присуждают за достижения в военной науке, создание военной техники, а также в сфере литературы и искусства — за произведения, прославляющие подвиги советских граждан в Великой Отечественной войне.


Указ президента разместили на официальном портале правовой информации. Было изменено предельное число лауреатов премии — оно повысилось с 16 до 18 человек.


Кроме того, изменились некоторые основания для получения награды. Премию в области военной науки будут вручать за значимые научные исследования и открытия, включая работы с использованием информационных технологий. Речь идет об исследованиях, «существенно обогативших отечественную военную науку» и внесших вклад в усиление обороноспособности России, а также в «сохранение исторической памяти о событиях отечественной военной истории». 


Теперь премию также будут вручать за фундаментальные военно-теоретические труды по вопросам обеспечения обороны страны и безопасности государства. Указ президента России вступит в силу с 1 июня.


Премию имени Жукова вручают ежегодно с 1996 года. О присвоении звания лауреата награды сообщают накануне Дня Победы.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Минобороны РФ: Украина готовит чудовищные провокации на Пасху

Украинские радикалы планируют обстрелять из минометов православные храмы 18 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны РФ: Украина готовит чудовищные провокации на Пасху
#деньги #премия #военные #выплаты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»