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Spotify удалили из App Store и Google Play для пользователей из России
Стриминговый сервис приостановил свою деятельность в РФ 11 апреля undefined
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Spotify удалили из App Store и Google Play для пользователей из России

Стриминговый сервис приостановил свою деятельность в РФ 11 апреля

Приложение музыкального сервиса для стриминга музыки Spotify удалили из App Store и Google Play для пользователей из России. Граждане РФ потеряли возможность установить приложение из-за решения компании об уходе российского рынка на фоне проведения спецоперации на Украине.


Руководители Spotify приняли решение полностью приостановить свою деятельность в России в конце марта. По их словам, были рассмотрены несколько альтернатив, однако в нынешних обстоятельствах это наиболее правильное решение.


Причиной для остановки деятельности Spotify назван новый российский закон, который «накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации». В компании считают, что он угрожает безопасности не только сотрудников стримингового сервиса, но и рядовых слушателей.


Музыкальный сервис перестал работать на территории Российской Федерации 11 апреля. В пресс-службе компании заявили, что не могут сказать, когда работа Spotify в РФ будет вновь возобновлена.


Ранее из App Store и Google Play удалили мобильное приложение Сбербанка. В пресс-службе «Сбера» сообщили, что оно стало недоступно. При этом в компании отметили, что уже установленные приложения продолжат работу, ограничения на их использование не накладывались.

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