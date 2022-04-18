Собянин предупредил 200 000 москвичей о риске потерять работу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 200 000 человек могут потерять рабочие места в Москве из-за ухода иностранных компаний. Он отметил, что власти столицы выделят около 3,36 миллиарда рублей на поддержку людей, которым грозит возможное увольнение.





«В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тысяч человек», — сообщил Собянин.





Мэр столицы напомнил, что между приостановлением работы компании и ее фактическим закрытием может пройти достаточно много времени. Москвичи могут оказаться в «вынужденном простое» на недели и месяцы, получая компенсацию от работодателя.





«На этот случай мы предлагаем организовать временные работы — комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые, сотрудники будут получать дополнительный доход», — заявил он.





Уволенным, но пока не трудоустроенным сотрудникам, предложат принять участие в общественных работах, которые позволят им не только заняться полезным делом, но и приобрести полезные навыки. Подобную возможность предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва», парки и другие городские организации.





Помимо этого организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат дополнительные субсидии на их адаптацию к новым рабочим местам. По словам Собянина, в рамках программы помощь в трудоустройстве планируют оказать порядка 58 000 человек.





18 марта мэр Москвы сообщил, что порядка 300 иностранных предприятий в столице приостановили свою деятельность. Он отметил, что ключевой задачей руководства города станет обеспечение людей, которые могут потерять рабочие места на фоне ухода зарубежного бизнеса.