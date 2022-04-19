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В Петербурге таможенники нашли кокаин на 600 миллионов рублей в контейнере с бананами
Наркотики пытались провезти в Северную столицу под видом фруктов из Эквадора undefined
Новости

В Петербурге таможенники нашли кокаин на 600 миллионов рублей в контейнере с бананами

Наркотики пытались провезти в Северную столицу под видом фруктов из Эквадора

Сотрудники Балтийской таможни и ФСБ пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина. Наркотики нашли в контейнерах с бананами из Эквадора, которые привезли на таможенный пост Лесной порт в Санкт-Петербурге для сети продуктовых магазинов. Ориентировочная стоимость партии наркотиков на черном рынке превышает 600 миллионов рублей, отметили таможенники.


«Таможенники обнаружили наркотики в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт на морском судне из Бельгии в адрес известной сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора», — рассказали в пресс-службе Балтийской таможни.


40 упаковок наркотиков извлекли из-под обшивки скрытой полости в холодильниках. Таможня завела уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Эта статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.


В середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. Против него завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.


«Гидра» — русскоязычная платформа, запущенная в 2015 году в анонимном браузере Tor. 5 апреля прокуратура в Германии сообщила о закрытии онлайн-площадки и конфискации 543 биткойнов на сумму 23 миллиона евро.

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В Москве арестовали сооснователя крупнейшей в даркнете площадки по торговле наркотиками

Ему грозит до двадцати лет лишения свободы 14 апреля 2022
Dailystorm - В Москве арестовали сооснователя крупнейшей в даркнете площадки по торговле наркотиками
#санкт-петербург #наркотики #порт
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