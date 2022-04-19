Новости
Новости
St
Кадыров заявил, что «сегодня-завтра» российские военные освободят Мариуполь
Очагом столкновения остается территория предприятия «Азовсталь» undefined
Новости

Кадыров заявил, что «сегодня-завтра» российские военные освободят Мариуполь

Очагом столкновения остается территория предприятия «Азовсталь»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о намерениях российских военнослужащих освободить предприятие «Азовсталь» полностью за «сегодня-завтра». Затем военные продолжат «ловить шайтанов» и в других городах Украины, добавил Кадыров.


«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня с помощью всевышнего мы добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью завод «Азовсталь», — записал голосовое сообщение глава республики в своем Telegram-канале.


Он подчеркнул, что с боевиками российские военные расправятся «сегодня-завтра»: «А после продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были, за ними пойдем туда», — заявил Кадыров.


﻿Ранее 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе. 


16 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от нацбатальонов, а оставшиеся подразделения противника укрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся украинские военные

Как заявлял ранее глава Чечни, город почти полностью зачищен от «отморозков, нациков и шайтанов» 4 апреля 2022
Dailystorm - Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся украинские военные
#признание лнр и днр #кадыров #мариуполь #военная операция #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»