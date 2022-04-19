Кадыров заявил, что «сегодня-завтра» российские военные освободят Мариуполь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о намерениях российских военнослужащих освободить предприятие «Азовсталь» полностью за «сегодня-завтра». Затем военные продолжат «ловить шайтанов» и в других городах Украины, добавил Кадыров.





«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на Украине, что сегодня с помощью всевышнего мы добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью завод «Азовсталь», — записал голосовое сообщение глава республики в своем Telegram-канале.





Он подчеркнул, что с боевиками российские военные расправятся «сегодня-завтра»: «А после продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были, за ними пойдем туда», — заявил Кадыров.





﻿Ранее 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе.





16 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от нацбатальонов, а оставшиеся подразделения противника укрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь».