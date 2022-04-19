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Президент Молдавии одобрила запрет георгиевской ленты в стране
Изменения вступят в силу со дня официального обнародования закона undefined
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Президент Молдавии одобрила запрет георгиевской ленты в стране

Изменения вступят в силу со дня официального обнародования закона

Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. Изменения вступят в силу со дня официального обнародования закона, уточнила она. 14 апреля аналогичное решение приняли депутаты местного парламента, предложившие штрафовать нарушителей на сотни долларов.


«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», — заявила Санду в ходе брифинга. 


14 апреля в Молдавии в третьем чтении одобрили законопроект о запрете не только на ношение и хранение георгиевских лент, а также на использование символики V и Z. При этом партия социалистов страны раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти».


В МИД России призвали Кишинев, столицу Молдовы, отказаться от действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям с Москвой. В свою очередь МИД Молдавии попросил РФ «воздержаться от вмешательства в демократические процессы», касающиеся запрета георгиевской ленты.


Аналогичное решение в тот же день приняла Верховная рада Украины. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, вводится полный запрет на пропаганду символики, используемой Вооруженными силами России.


19 апреля партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы. За осквернение символа будет грозить наказание.


Принятие такого закона «поможет пресечь случаи неподобающего использования георгиевской ленты и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне», объясняют авторы инициативы.

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#запрет #молдавия #рф #санду #георгиевские ленточки
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