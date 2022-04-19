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Слуцкий предложил обменивать пленных солдат ВСУ на националистов
Ранее ЛДПР выступила с инициативой отменить мораторий на смертную казнь в отношении боевиков Коллаж: Daily Storm
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Слуцкий предложил обменивать пленных солдат ВСУ на националистов

Ранее ЛДПР выступила с инициативой отменить мораторий на смертную казнь в отношении боевиков

Коллаж: Daily Storm

Исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил обменивать пленных солдат ВСУ на конкретных украинских националистов. В том случае, если руководство страны одобрит предложение партии по отмене моратория на смертную казнь для украинских боевиков, парламентарий предлагает применить высшую меру наказания в отношении преступников, пытавших мирных жителей и российских военных.


«Возможно, имеет смысл в рамках обмена пленными предложить с нашей стороны большее количество пленных и обменять их на этих зверей, а далее применить к ним единственно возможную меру наказания, которую эти звери заслужили, то есть смертную казнь. В ближайшее время проведем по этому поводу консультации», — сказал Слуцкий.


По словам Слуцкого, если эта инициатива «найдет поддержку у руководства страны», то ее обсуждение продолжится. Ранее ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирное население и российских солдат. Кроме того, депутат считает, что такая мера наказания должна применяться не только к руководству, отдающему преступные приказы, но и к исполнителям.


Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Владимир Путин назвал целью операции «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре.

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