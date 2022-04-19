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Дания планирует увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе undefined
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Дания планирует увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Дания планирует временно увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России. Об этом сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.


«Мы увеличим добычу природного газа в Северном море в течение ограниченного периода времени. Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у [президента России] Владимира Путина», — заявила премьер-министр Дании на брифинге, цитата по Reuters.


Министр энергетики и климата Дании Дэн Йоргенсен уточнил, что добыча газа на существующих месторождениях в Северном море может увеличиться. Об этом издание сообщает со ссылкой на выступление Йоргенсена на брифинге.


18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что его страна, в отличие от остальной Европы, не нуждается в поставках российского газа. Он допустил, что Париж может ввести эмбарго на поставки нефти из России.


Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 5 апреля сообщил, что среди стран ЕС не будет единогласного решения о запрете импорта российского газа.


Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях. Для приобретения топлива государствам будет необходимо открыть счета в банках РФ.

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Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Он подчеркнул, что в целом по Евросоюзу ситуация иная 19 апреля 2022
Dailystorm - Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе
#газ #дания #северное море
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