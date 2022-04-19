Министр образования заявил, что историю первоклассники будут изучать в рамках других предметов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объяснил свои слова об историческом образовании с первого класса. Он заявил, что отдельных уроков истории для первоклассников проводить не планируют. Изучать эту дисциплину будут в рамках других предметов.





«Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории. <...> История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир», — заявил Кравцов.





Министр пояснил, что на этом уроке первоклассники могут знакомиться с историей своей семьи и малой родины, а посещать музеи и выставки следует в рамках внеурочной, внеклассной деятельности.





Ранее на Первом всероссийском историческом форуме «Сила — в правде!» Кравцов заявил, что историческое образование введут в школах с первого класса. Он отметил, что государство сделает все возможное для сохранения памяти о событиях прошлых лет.