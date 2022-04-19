В России школьники начнут изучать историю с первого класса

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что изучении истории в российских школах начнется с первого класса. Он отметил, что эта мера принята с целью сохранения у подрастающего поколения исторической памяти.





«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил Кравцов, выступая на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».





Глава министерства отметил, что «мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам». Сейчас история преподается в российских школах начиная с пятого класса.





30 марта министр просвещения Кравцов в ходе выступления в центральном исполкоме «Единой России» рассказал, что специалисты проанализировали более 300 украинских учебников и нашли факты искажения истории. По словам Кравцова, в российских учебниках невозможно представить, чтобы какие-то события прошлого искажались.