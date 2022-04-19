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В России школьники начнут изучать историю с первого класса
О нововведении объявил министр просвещения undefined
Новости

В России школьники начнут изучать историю с первого класса

О нововведении объявил министр просвещения

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что изучении истории в российских школах начнется с первого класса. Он отметил, что эта мера принята с целью сохранения у подрастающего поколения исторической памяти.


«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса»,  — заявил Кравцов, выступая на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».


Глава министерства отметил, что «мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам». Сейчас история преподается в российских школах начиная с пятого класса.


30 марта министр просвещения Кравцов в ходе выступления в центральном исполкоме «Единой России» рассказал, что специалисты проанализировали более 300 украинских учебников и нашли факты искажения истории. По словам Кравцова, в российских учебниках невозможно представить, чтобы какие-то события прошлого искажались.

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Министр просвещения Кравцов заявил, что в украинских учебниках замалчивался подвиг Гагарина и связь Чехова с Россией

Эксперты обсудили содержание учебной литературы, найденной на освобожденных территориях Украины 30 марта 2022
Dailystorm - Министр просвещения Кравцов заявил, что в украинских учебниках замалчивался подвиг Гагарина и связь Чехова с Россией
#кравцов #минпросвещения #образование #школа
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