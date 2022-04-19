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Набиуллина рассказала, что Россия готовит иски для возврата международных резервов
Глава Центробанка назвала заморозку золотовалютных резервов РФ беспрецедентной undefined
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Набиуллина рассказала, что Россия готовит иски для возврата международных резервов

Глава Центробанка назвала заморозку золотовалютных резервов РФ беспрецедентной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о подготовке судебных исков для оспаривания заморозки золотовалютных резервов России. Она назвала заморозку резервов беспрецедентной «в мировом масштабе».


«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — заявила глава Банка России на своем выступлении в Госдуме, цитата по РИА Новости.


Из-за военной операции России на Украине западные страны заморозили золотовалютные резервы Центробанка. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что заморожено около половины резервов, или примерно 300 миллиардов долларов.


Европейский союз 28 февраля утвердил решение о замораживании активов Банка России. Были запрещены любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка.


США 28 февраля запретили американским гражданам осуществлять операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния. Под запретом находится «любая передача активов» Центробанку или Минфину РФ и «любая транзакция по обмену валют в интересах данных организаций». Поэтому Банк России не сможет получить доступ к своим активам, подпадающим под юрисдикцию США или проходящим через американские банки. 

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#набиуллина #центробанк #резервный фонд
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