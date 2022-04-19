На фермерских ярмарках рассказали о пользе фрешей

Давно известно, что регулярное употребление фрешей способствует омоложению кожи, ускорению обменных процессов, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Свежевыжатые соки выводят из организма соли и тяжелые металлы, шлаки и токсины.





Все ингредиенты для приготовления фреша всегда можно найти на «Московских ярмарках». Приветливые продавцы подскажут, какие фрукты и овощи самые спелые и полезные.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



