На фермерских ярмарках рассказали о пользе фрешей

Фруктовые и овощные фреши популярны у любителей спорта и здорового образа жизни. Они насыщают организм человека полезными веществами, такими как минералы и витамины, и к тому же низкокалорийны.
Давно известно, что регулярное употребление фрешей способствует омоложению кожи, ускорению обменных процессов, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Свежевыжатые соки выводят из организма соли и тяжелые металлы, шлаки и токсины.
Все ингредиенты для приготовления фреша всегда можно найти на «Московских ярмарках». Приветливые продавцы подскажут, какие фрукты и овощи самые спелые и полезные.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
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