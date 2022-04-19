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Минобороны РФ сообщило, что СБУ под видом российских военных планирует расстрелять гражданских в Одесской области
Фейки о якобы «бесчинствах русских» опубликуют в украинских и западных информагентствах undefined
Новости

Минобороны РФ сообщило, что СБУ под видом российских военных планирует расстрелять гражданских в Одесской области

Фейки о якобы «бесчинствах русских» опубликуют в украинских и западных информагентствах

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке Киевом новой провокации с целью обвинить РФ в «военных преступлениях». Служба безопасности Украины (СБУ) планирует переодеть своих силовиков в российскую форму и устроить расстрел жителей Одесской области.


«По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — заявил Мизинцев.


Мизинцев подчеркнул, что подобные провокации свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевских властей к судьбам граждан Украины. Генерал-полковник предупредил Запад, что РФ имеет оперативную доказательную базу о готовящихся «очередных ужасных преступлениях киевского режима».


Ранее Мизинцев сообщил еще об одной провокации, которую украинские националисты планируют осуществить в пасхальную ночь. По его словам, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях планируют обстрелять из минометов православные храмы и обвинить российских военных в убийстве мирных граждан.


По словам генерал-полковника, еще одной возможной провокацией со стороны Киева может стать удар «Точкой-У» по беженцам на железнодорожном вокзале в Лозовой. Он отметил, что ракету планируют запустить с территории, подконтрольной военным РФ и силам ДНР.

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#провокация #минобороны рф #сбу #рф #нацисты #украина
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