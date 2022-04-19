Минобороны РФ сообщило, что СБУ под видом российских военных планирует расстрелять гражданских в Одесской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке Киевом новой провокации с целью обвинить РФ в «военных преступлениях». Служба безопасности Украины (СБУ) планирует переодеть своих силовиков в российскую форму и устроить расстрел жителей Одесской области.





«По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — заявил Мизинцев.





Мизинцев подчеркнул, что подобные провокации свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевских властей к судьбам граждан Украины. Генерал-полковник предупредил Запад, что РФ имеет оперативную доказательную базу о готовящихся «очередных ужасных преступлениях киевского режима».





Ранее Мизинцев сообщил еще об одной провокации, которую украинские националисты планируют осуществить в пасхальную ночь. По его словам, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях планируют обстрелять из минометов православные храмы и обвинить российских военных в убийстве мирных граждан.





По словам генерал-полковника, еще одной возможной провокацией со стороны Киева может стать удар «Точкой-У» по беженцам на железнодорожном вокзале в Лозовой. Он отметил, что ракету планируют запустить с территории, подконтрольной военным РФ и силам ДНР.