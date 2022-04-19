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Басурин: Специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе
Представитель Народной милиции ДНР опроверг слухи о наличии гражданских на предприятии Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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Басурин: Специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Представитель Народной милиции ДНР опроверг слухи о наличии гражданских на предприятии

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он также назвал фейком информацию о наличии гражданских на металлургическом комбинате.


«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».


По словам Басурина, информация о нахождении гражданских на объекте распространялась киевским режимом с целью отсрочить штурм. «Любой вброс, который помог бы им [украинским военным] выжить, они будут использовать всегда», — подчеркнул он.


Представитель Народной милиции ДНР отмечал, что на предприятии «Азовсталь» могут находиться до трех-четырех тысяч боевиков. По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать окружение, но эти «попытки неудачные».


Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин 12 апреля рассказал, что использование слезоточивого газа при штурме «Азовстали» минимизирует потери с обеих сторон.


16 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от нацбатальонов. Оставшиеся подразделения противника укрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь».

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Минобороны РФ: В Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военных

В их числе 162 офицера и 47 женщин 13 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны РФ: В Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военных
#штурм #рф #мариуполь #украина #военная операция #днр #басурин
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