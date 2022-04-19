Экс-депутат Рады Кива заявил, что его хотят убить, и попросил политического убежища в России

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России. Политик убежден, что киевские власти провалили все попытки его похищения и планируют его убить.





«Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить», — написал Кива в своем Telegram-канале.





Он добавил, что Киев требует его выдачи для проведения «следственных действий» по статье о государственной измене, так как бывший парламентарий поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.





Кива официально заявил, что сегодня «власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», а также совершает теракты в отношении мирного населения и пытает несогласных с политикой Киева.





«В сложившейся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — заключил Кива.





12 марта Государственное бюро расследований Украины объявило Киву в международный розыск. Суд заочно избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей. Кива, который неоднократно критиковал власти Украины, подозревается в государственной измене. Ранее по приказу Зеленского была прекращена деятельность ряда партий, состоящих в оппозиции к действующей украинской власти.