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Экс-депутат Рады Кива заявил, что его хотят убить, и попросил политического убежища в России
По словам бывшего парламентария, на такой шаг его толкнула политика украинских властей undefined
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Экс-депутат Рады Кива заявил, что его хотят убить, и попросил политического убежища в России

По словам бывшего парламентария, на такой шаг его толкнула политика украинских властей

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России. Политик убежден, что киевские власти провалили все попытки его похищения и планируют его убить. 


«Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить», — написал Кива в своем Telegram-канале. 


Он добавил, что Киев требует его выдачи для проведения «следственных действий» по статье о государственной измене, так как бывший парламентарий поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.


Кива официально заявил, что сегодня «власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», а также совершает теракты в отношении мирного населения и пытает несогласных с политикой Киева. 


«В сложившейся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — заключил Кива. 


12 марта Государственное бюро расследований Украины объявило Киву в международный розыск. Суд заочно избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей. Кива, который неоднократно критиковал власти Украины, подозревается в государственной измене. Ранее по приказу Зеленского была прекращена деятельность ряда партий, состоящих в оппозиции к действующей украинской власти.

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#политика #украина #кива #оппозиционная платформа — за жизнь
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