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Губернатор Калининградской области сообщил о невозможности блокады региона
Он отметил, что закрытие железнодорожного сообщения невыгодно для Европы undefined
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Губернатор Калининградской области сообщил о невозможности блокады региона

Он отметил, что закрытие железнодорожного сообщения невыгодно для Европы

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что блокада региона невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России. Кроме того, европейские страны не могут прервать железнодорожное сообщение с областью, так как для них это перекроет поставки товаров из Китая.


«Блокада невозможна», — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.


По его мнению, страны ЕС, граничащие с регионом, не пойдут на такой шаг как закрытие железнодорожного транзита, так как это лишит их возможности доставки грузов из Азии. 


Губернатор также подчеркнул, что регион полностью обеспечен российским газом и перебои в поставке топлива Калининградской области не грозят.


В конце февраля Алиханов сообщил, что Калининградская область может существовать в режиме так называемого энергетического острова. Система уже испытана несколько раз, и регион может не зависеть от прилегающих стран, подчеркнул глава области. Он также обратил внимание на то, что проблем с доставкой грузов и пассажирским сообщением не возникнет. 

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Глава Калининградской области объяснил, как будет осуществляться сообщение региона с РФ

Ранее страны Прибалтики закрыли воздушное пространство для российских самолетов 26 февраля 2022
Dailystorm - Глава Калининградской области объяснил, как будет осуществляться сообщение региона с РФ
#санкции против россии #калининград #алиханов #калининградская область
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