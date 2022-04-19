Губернатор Калининградской области сообщил о невозможности блокады региона

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что блокада региона невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России. Кроме того, европейские страны не могут прервать железнодорожное сообщение с областью, так как для них это перекроет поставки товаров из Китая.





«Блокада невозможна», — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.





По его мнению, страны ЕС, граничащие с регионом, не пойдут на такой шаг как закрытие железнодорожного транзита, так как это лишит их возможности доставки грузов из Азии.





Губернатор также подчеркнул, что регион полностью обеспечен российским газом и перебои в поставке топлива Калининградской области не грозят.





В конце февраля Алиханов сообщил, что Калининградская область может существовать в режиме так называемого энергетического острова. Система уже испытана несколько раз, и регион может не зависеть от прилегающих стран, подчеркнул глава области. Он также обратил внимание на то, что проблем с доставкой грузов и пассажирским сообщением не возникнет.