Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении объявил о начале «битвы за Донбасс». Глава государства отметил, что Вооруженные силы России сосредоточены на территории Донбасса и готовятся к наступлению. Он также заявил, что ВСУ готовы к сражению.





«Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо», — сказал Зеленский.





17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Зеленского немедленно отвести украинские войска из Донбасса и «фиксировать на договорной основе обязательства» по признанию Крыма, нейтральному статусу Украины, ее денацификации и демилитаризации.





Военная операция с целью защиты Донбасса и демилитаризации и денацификации страны началась 24 февраля. В Минобороны заявили, что войска не причинят вреда мирным жителям, а высокоточное оружие предназначено исключительно для поражения целей военной инфраструктуры.