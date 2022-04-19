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Лавров исключил использование ядерного оружия на Украине
Глава МИД отметил, что Россия будет задействовать только обычное вооружение undefined
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Лавров исключил использование ядерного оружия на Украине

Глава МИД отметил, что Россия будет задействовать только обычное вооружение

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на текущей стадии военной спецоперации на Украине Россия не рассматривает использование ядерного оружия. По его словам, российская сторона прибегает лишь к использованию обычного вооружения.


«Только обычные вооружения», — сообщил Лавров в интервью телеканалу India Today.


В ходе беседы с журналистами глава МИД отметил, что Запад воспользовался президентом Украины Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать Минские соглашения. «Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то кризис бы уже давно был разрешен», — отметил он.


Лавров также подчеркнул, что не видит смысла всерьез комментировать заявления главы Украины, так как свою позицию он меняет довольно часто. Нередко он занимает диаметрально противоположные позиции, считает глава МИД.


По словам Лаврова, ранее Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, однако киевский режим не оценил это должным образом. Вместо этого последовала новая провокация.


«Мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — отметил Лавров.


Глава МИД в ходе интервью сообщил, что в данный момент началась следующая фаза российской военной спецоперации на Украине. Министр в очередной раз подчеркнул, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.


«Мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — отметил Лавров.


11 апреля глава Министерства иностранных дел РФ назвал одной из целей военной спецоперации смещение США с лидирующей позиции на мировой арене. Вашингтон выстраивает доминирование «с грубейшими нарушениями международного права», по правилам, которые вырабатывают от случая к случаю, подчеркнул Лавров.

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Лавров заявил, что Россия не будет менять режим на Украине

Народ этой страны должен сам решать свою судьбу, считают в МИД РФ 19 апреля 2022
Dailystorm - Лавров заявил, что Россия не будет менять режим на Украине
#лавров #рф #ядерное оружие #военная операция #украина #оружие #мид рф
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