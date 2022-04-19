Минпросвещения порекомендует школам забирать телефоны у учеников

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в мае ведомство планирует направить в школы перечень рекомендаций, в том числе по использованию мобильных телефонов. Предлагается собирать смартфоны учеников перед началом занятий, чтобы во время учебного процесса они их «не отвлекали».





«В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они буду обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями», — сообщил Кравцов на форуме «Сила — в правде!».





Министр подчеркнул, что в случае с телефонами практику сбора гаджетов у учеников следует применять лишь в случае, если «об этом просят учителя в рамках учебного процесса».





Ранее Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах будут исполнять гимн России и поднимать государственный триколор. Он уверен, что это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у молодого поколения в РФ.





Министр в ходе выступления на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» также сообщил, что отдельные уроки истории для первоклассников проводить не планируют. Изучать данную дисциплину предлагают в рамках других предметов.