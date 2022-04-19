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Армия России открыла гуманитарный коридор для вывода сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Введен режим полной тишины undefined
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Армия России открыла гуманитарный коридор для вывода сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Введен режим полной тишины

Военные РФ открыли гуманитарный коридор для выхода с завода «Азовсталь» боевиков, решивших сдаться. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Коридор открыт с 14:00 мск 19 апреля 2022 года.


Введен режим полной тишины. Кроме того, прекращены любые боевые действия. Подразделения армии РФ и Донецкой народной республики (ДНР) отведены на безопасное расстояние, сообщил Мизинцев.


По его словам, сейчас в районе «Азовстали» уже развернуты три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогской. При этом в составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи.


Мизинцев добавил, что на всех трех направлениях были организованы пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины, подчеркнул он.

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