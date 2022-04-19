Байден в беседе с Обамой признался, что хочет идти на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден сказал экс-главе государства Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. О беседе двух политиков сообщила газета The Hill, сославшаяся на собственные источники.





«Это последнее указание на то, что Байден собирается переизбираться на второй срок», — говорится в публикации.





По словам одного из источников The Hill, Байден «явно стремится» к тому, чтобы о его планах переизбраться знали все в его окружении. При этом действующий президент США уверен, что остается тем представителем Демократической партии, у которого есть наиболее весомые шансы одолеть на выборах экс-президента страны Дональда Трампа от республиканцев.





«Он [Байден] считает, что он единственный, кто может победить Трампа», — сообщил источник.





В газете отметили, что планам Байдена могут помешать низкие рейтинги одобрения со стороны граждан страны. По данным последнего опроса, проведенного телекомпанией CNBC на прошлой неделе, деятельность Байдена на посту президента сейчас положительно оценивают всего 38% американцев, а против выступают 53%. Его экономическую политику и вовсе одобряют лишь 35% жителей страны.





«Помимо штормовых политических ветров и низких рейтингов, вопросы вызывает также возраст Байдена», — отмечается в статье. Во время следующих выборов президента США Байдену будет уже 82 года (сейчас ему 79).





В Белом доме отказались как-то комментировать публикацию The Hill, однако один из сторонников действующего президента отметил, что Байден уже неоднократно говорил о планах пойти на второй срок.





15 апреля президент Америки после завершения речи развернулся в сторону и протянул руку с целью рукопожатия пустому месту. Конфузы Байдена уже давно стали регулярной темой в зарубежных СМИ. В ходе одного из своих выступлений в Белом доме лидер США несколько секунд стоял спиной к публике и не понимал, куда ему идти.





Странное поведение действующего лидера США вызывает все больше вопросов у рядовых граждан, которые в социальных сетях призывают объявить Байдену импичмент.