РПЦ выступила против нанесения символики спецоперации на куличи

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь не поддерживает нанесение на куличи символов военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что подобные хлебобулочные изделия нельзя освящать в храмах.





«Мы со своей стороны поддерживаем инициативы, направленные на поддержку армии. <…> Но вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной. И пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной», — сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной подготовке к Пасхе.





Однако же, по его словам, в случае с нецерковными хлебобулочными изделиями граждане могут демонстрировать поддержку спецоперации нанесением соответствующей символики.





Ранее куличи с символами Z и V появились в магазине «Чайка» в Курганской области. Владелец маркета Анатолий Педошенко считает это хорошей идеей, так как исторически во время боевых действий пасхальные атрибуты украшались военной символикой. В качестве примера он привел Первую мировую войну, когда на куличи и пасхальные яйца наносили соответствующие сюжеты.





Президент России Владимир Путин инициировал проведение специальной военной операции на Украине 24 февраля. Целью российских военных он назвал спасение жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет были жертвами геноцида со стороны киевского режима.