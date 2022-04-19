Политолог рассказал о судьбе Германии без российского газа

Германия не будет добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для экологии. Поэтому Берлин не сможет в короткие сроки отказаться от поставок российского газа, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабека. Политолог Александр Камкин считает, что власти ФРГ стали понимать, что отказ от газа РФ повлечет срыв отопительного сезона и бунт местных жителей.





«Запасы сланцевого газа в Германии есть, но это очень вредная и опасная для экологии технология. Американцы могут себе это позволить в силу больших малозаселенных пространств, но в таких густонаселенных регионах, как Германия, эти технологии неприемлемы», — приводит слова Камкина «Общественная служба новостей» .





Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Москва начнет разрабатывать новую энергетическую стратегию развития. По словам Юшкова, в 2023 году появится «какая-то определенность с газопроводом «Сила Сибири — 2».





«То есть речь идет о тех западносибирских месторождениях, с которых мы сейчас отправляем газ в Европу. Есть проект о перенаправлении этих объемов на китайский рынок. То есть хотят построить новый трубопровод. Сейчас его предположительная мощность 50 миллиардов кубов, но остается вопрос, куда деть 150 миллиардов кубов», — заключил эксперт.





Он добавил, что Европа в ближайшие годы продолжит закупать российский газ даже в условиях санкций и требования покупать ресурсы за рубли. Однако лидеры Евросоюза приложат все усилия для сокращения зависимости от РФ, полагает Юшков.





«Мы должны потратить эти годы на то, чтобы найти новые рынки сбыта, а не прекращать добычу газа с месторождений, просто потому что европейцы его не берут», — полагает эксперт.