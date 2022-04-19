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Политолог рассказал о судьбе Германии без российского газа
ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для экологии undefined
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Политолог рассказал о судьбе Германии без российского газа

ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для экологии

Германия не будет добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для экологии. Поэтому Берлин не сможет в короткие сроки отказаться от поставок российского газа, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабека. Политолог Александр Камкин считает, что власти ФРГ стали понимать, что отказ от газа РФ повлечет срыв отопительного сезона и бунт местных жителей.


«Запасы сланцевого газа в Германии есть, но это очень вредная и опасная для экологии технология. Американцы могут себе это позволить в силу больших малозаселенных пространств, но в таких густонаселенных регионах, как Германия, эти технологии неприемлемы», — приводит слова Камкина «Общественная служба новостей».


Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Москва начнет разрабатывать новую энергетическую стратегию развития. По словам Юшкова, в 2023 году появится «какая-то определенность с газопроводом «Сила Сибири — 2».


«То есть речь идет о тех западносибирских месторождениях, с которых мы сейчас отправляем газ в Европу. Есть проект о перенаправлении этих объемов на китайский рынок. То есть хотят построить новый трубопровод. Сейчас его предположительная мощность 50 миллиардов кубов, но остается вопрос, куда деть 150 миллиардов кубов», — заключил эксперт.


Он добавил, что Европа в ближайшие годы продолжит закупать российский газ даже в условиях санкций и требования покупать ресурсы за рубли. Однако лидеры Евросоюза приложат все усилия для сокращения зависимости от РФ, полагает Юшков.


«Мы должны потратить эти годы на то, чтобы найти новые рынки сбыта, а не прекращать добычу газа с месторождений, просто потому что европейцы его не берут», — полагает эксперт.

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Дания планирует увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе 19 апреля 2022
Dailystorm - Дания планирует увеличить добычу газа в Северном море, чтобы отказаться от поставок из России

Юшков призвал не забывать, что Европа в ближайшие 25 лет планирует полностью перейти на зеленую энергетику. Наряду с закупкой газа мир параллельно будет идти по пути сокращения использования ископаемых источников энергии.

#германия #газ #экология #санкции против россии
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