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Правоохранители задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
По словам задержанного, таким образом он хотел заработать денег undefined
Новости

Правоохранители задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

По словам задержанного, таким образом он хотел заработать денег

Сотрудники правоохранительных органов в Белгородской области задержали жителя города Салехард, который пытался попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили источники в ведомстве.


«Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем», — сообщил источник.


Собеседник издания сообщил, что молодой человек начал искать возможности попасть на Украину после начала спецоперации. Реализовать задуманное ему не удалось — задержали при попытке пересечения границы.


В ходе допроса задержанный сообщил, что столкнулся с материальными трудностями, решить которые планировал вступлением в ряды радикалов.


«Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины», — сообщил мужчина.


Заметка дополняется...

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#всу #задержание #белгородская область #рф #военная операция #украина
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