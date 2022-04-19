Правоохранители задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов в Белгородской области задержали жителя города Салехард, который пытался попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили источники в ведомстве.





«Уголовное дело против уроженца Салехарда возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем», — сообщил источник.





Собеседник издания сообщил, что молодой человек начал искать возможности попасть на Украину после начала спецоперации. Реализовать задуманное ему не удалось — задержали при попытке пересечения границы.





В ходе допроса задержанный сообщил, что столкнулся с материальными трудностями, решить которые планировал вступлением в ряды радикалов.





«Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины», — сообщил мужчина.





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