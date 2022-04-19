Силуанов: Россияне вернули в банки почти 90% средств, которые забрали в феврале

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что граждане вернули в банки почти 90% средств, которые забрали в конце февраля. Доверие к банковской системе восстановилось, считает глава ведомства.





«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки — из ушедших в конце февраля», — заявил Силуанов на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, цитата по ТАСС.





В банки вернулось порядка 2,4 триллиона рублей. Благодаря мерам по стабилизации ситуации на финансовых рынках курс рубля вернулся к уровню до введения санкций, отметил министр финансов.





«Текущий счет платежного баланса укрепляется, а это дает возможность постепенно смягчать и ограничения по капитальным операциям», — добавил Силуанов.





Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 12 апреля сообщил, что, по официальному прогнозу Минфина и Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году упадет более чем на 10%. Власти будут следить за ситуацией, отметил Кудрин.