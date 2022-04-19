Новости
Новости
St
Сафронов попросил суд разрешить ему звонки и свидания с близкими
За почти два года заключения журналисту и советнику главы «Роскосмоса» не разрешили поддерживать связь с родными undefined
Новости

Сафронов попросил суд разрешить ему звонки и свидания с близкими

За почти два года заключения журналисту и советнику главы «Роскосмоса» не разрешили поддерживать связь с родными

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов направил из СИЗО ходатайство с просьбой разрешить ему звонки и свидания с близкими. Прошение отправлено судье Мосгорсуда Дмитрию Гордееву. На фоне отмены коронавирусных ограничений заключенные «Лефортово» имеют на это право, считает Сафронов.


Об обращении Сафронова в суд пишет Telegram-канал сторонников бывшего журналиста «СвободуСафронову!». «За почти два года ареста Сафронову не дали ни одного свидания с родными, не разрешили сделать звонок матери в день ее рождения, ограничивали контакты с адвокатами. Все это было, по сути, формой давления на Ивана», — говорится в сообщении.


11 февраля Сафронов на заседании суда заявил, что сведения об обороноспособности России, в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе в интернете. Поэтому для того, чтобы доказать свою невиновность, он попросил ноутбук и три часа времени.


В этот же день 1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление Мосгорсудом сроков содержания в СИЗО Сафронова. При этом какие-либо выписки из закрытого грифом секретности уголовного дела защите бывшего журналиста делать запрещено.


Сафронов был задержан по подозрению в госизмене 7 июля 2020 года. Бывшего корреспондента обвиняют в том, что он незаконно передал секретные сведения спецслужбе Чехии, якобы действовавшей под руководством США. Позднее ему вменили передачу данных в Германию. Все слушания проходят в закрытом режиме. Вину Сафронов не признает.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#госизмена #заключенные #лефортово #иван сафронов #роскосмос
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»