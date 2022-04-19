Сафронов попросил суд разрешить ему звонки и свидания с близкими

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов направил из СИЗО ходатайство с просьбой разрешить ему звонки и свидания с близкими. Прошение отправлено судье Мосгорсуда Дмитрию Гордееву. На фоне отмены коронавирусных ограничений заключенные «Лефортово» имеют на это право, считает Сафронов.





Об обращении Сафронова в суд пишет Telegram-канал сторонников бывшего журналиста «СвободуСафронову!». «За почти два года ареста Сафронову не дали ни одного свидания с родными, не разрешили сделать звонок матери в день ее рождения, ограничивали контакты с адвокатами. Все это было, по сути, формой давления на Ивана», — говорится в сообщении.





11 февраля Сафронов на заседании суда заявил , что сведения об обороноспособности России, в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе в интернете. Поэтому для того, чтобы доказать свою невиновность, он попросил ноутбук и три часа времени.





В этот же день 1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление Мосгорсудом сроков содержания в СИЗО Сафронова. При этом какие-либо выписки из закрытого грифом секретности уголовного дела защите бывшего журналиста делать запрещено.





Сафронов был задержан по подозрению в госизмене 7 июля 2020 года. Бывшего корреспондента обвиняют в том, что он незаконно передал секретные сведения спецслужбе Чехии, якобы действовавшей под руководством США. Позднее ему вменили передачу данных в Германию. Все слушания проходят в закрытом режиме. Вину Сафронов не признает.