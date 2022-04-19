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Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией
В марте компания разрешила украинцам призывать к насилию против российских военных undefined
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Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией

В марте компания разрешила украинцам призывать к насилию против российских военных

Американская компания Meta (запрещена в РФ) подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее экстремистской организацией. Meta признали запрещенной в России, после того как корпорация позволила гражданам Украины призывать к насилию в отношении россиян.


«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — сообщили РИА Новости в суде.


Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram (запрещен в РФ) и Facebook (запрещен в РФ), экстремистской организацией 21 марта. Судья Ольга Солопова отметила, что пользователей не будут наказывать за обход блокировок.


В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta Platforms как запрещенную в России. Демонстрация логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей Facebook и Instagram была признана недопустимой.


Meta 11 марта временно разрешила украинским пользователя Facebook и Instagram публиковать на своих платформах призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Пресс-секретарь компании Энди Стоун сказал, что призывы к насилию в отношении мирных жителей Российской Федерации все еще остаются под запретом.


11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta разрешила украинцам и дальше призывать к насилию против россиян. Компания продлила для них эту возможность до 30 апреля 2022 года.

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На Meta составили новый протокол за отказ удалять запрещенный контент

Рассмотрение назначено на 26 апреля 1 апреля 2022
Dailystorm - На Meta составили новый протокол за отказ удалять запрещенный контент
#соцсети #экстремист #рф #суд #военная операция
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»