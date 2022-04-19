Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией

Американская компания Meta (запрещена в РФ) подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее экстремистской организацией. Meta признали запрещенной в России, после того как корпорация позволила гражданам Украины призывать к насилию в отношении россиян.





«В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.», — сообщили РИА Новости в суде.





Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram (запрещен в РФ) и Facebook (запрещен в РФ), экстремистской организацией 21 марта. Судья Ольга Солопова отметила, что пользователей не будут наказывать за обход блокировок.





В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta Platforms как запрещенную в России. Демонстрация логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей Facebook и Instagram была признана недопустимой.





Meta 11 марта временно разрешила украинским пользователя Facebook и Instagram публиковать на своих платформах призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Пресс-секретарь компании Энди Стоун сказал, что призывы к насилию в отношении мирных жителей Российской Федерации все еще остаются под запретом.





11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta разрешила украинцам и дальше призывать к насилию против россиян. Компания продлила для них эту возможность до 30 апреля 2022 года.