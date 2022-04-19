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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Многонациональная Россия всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой, подчеркнул глава Чечни undefined
Новости

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Многонациональная Россия всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой, подчеркнул глава Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что для участия в военной спецоперации в Донбасс отправилась новая группа добровольцев. Он подчеркнул, что среди них — сотни представителей народов России.


«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», — рассказал Кадыров в Telegram-канале.


Глава Чечни заявил, что на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно принимают участие в спецоперации, видна одна из ключевых особенностей Российской Федерации — сплоченность населения на фоне общей угрозы.


«Наша многонациональная страна всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований», — отметил он.


Кадыров пожелал участникам спецоперации на Украине скорейшего решения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. «Покажем украинским фашистам, что настоящая сила заключается в единстве, справедливости и правде!» — заключил он.


Ранее глава Чеченской Республики сообщил о намерениях российских военнослужащих полностью освободить завод «Азовсталь» за «сегодня-завтра». После этого военные продолжат «ловить шайтанов» и в других населенных пунктах Украины.


18 апреля Кадыров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении «сражаться с Российской Федерацией 10 лет». Глава Чечни заявил, что ситуация со спецоперацией разрешится «на днях», и указал на психическое заболевание Зеленского.

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Кадыров рассказал о тактике российских военных в боях на Украине

Бойцы используют для разведки дроны, отметил он 15 апреля 2022
Dailystorm - Кадыров рассказал о тактике российских военных в боях на Украине
#кадыров #рф #донбасс #военная операция #добровольцы
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