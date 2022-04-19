Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что для участия в военной спецоперации в Донбасс отправилась новая группа добровольцев. Он подчеркнул, что среди них — сотни представителей народов России.





«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», — рассказал Кадыров в Telegram-канале.





Глава Чечни заявил, что на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно принимают участие в спецоперации, видна одна из ключевых особенностей Российской Федерации — сплоченность населения на фоне общей угрозы.





«Наша многонациональная страна всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований», — отметил он.





Кадыров пожелал участникам спецоперации на Украине скорейшего решения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. «Покажем украинским фашистам, что настоящая сила заключается в единстве, справедливости и правде!» — заключил он.





Ранее глава Чеченской Республики сообщил о намерениях российских военнослужащих полностью освободить завод «Азовсталь» за «сегодня-завтра». После этого военные продолжат «ловить шайтанов» и в других населенных пунктах Украины.





18 апреля Кадыров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении «сражаться с Российской Федерацией 10 лет». Глава Чечни заявил, что ситуация со спецоперацией разрешится «на днях», и указал на психическое заболевание Зеленского.