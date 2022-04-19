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Канада ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной
Под ограничения подпали еще 13 россиян, включая предполагаемых дочерей Владимира Путина undefined
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Канада ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной

Под ограничения подпали еще 13 россиян, включая предполагаемых дочерей Владимира Путина

Канада ввела санкции против 14 россиян, которых канадский МИД назвал «соратниками российского режима». Среди них — глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерями президента России Владимира Путина.


Ограничения также затронут бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко, Александра Пономаренко, Леонида Михельсона, Игоря Макарова, бывшего заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, предпринимателя и зятя главы МИД России Сергея Лаврова Александра Винокурова и виолончелиста Сергея Ролдугина.


Канада заморозит активы всех, кто попал в санкционный список, и закроет им въезд в страну. Кроме того, гражданам Канады запретят любые сделки с подпавшими под санкции россиянами.


Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава продолжит политику санкций против Москвы из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.


6 апреля Канада ввела ограничения в отношении восьми россиян и девяти граждан Белоруссии. Среди них — российские бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. 

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Канада добавила в санкционные списки Вексельберга, Потанина и Михельсона

Всего ограничения ввели в отношении восьми россиян и девяти граждан Белоруссии 6 апреля 2022
Dailystorm - Канада добавила в санкционные списки Вексельберга, Потанина и Михельсона
#набиуллина #канада #экономика #санкции
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