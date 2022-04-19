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Финляндия объявила об оказании дополнительной военной помощи Украине
Состав пакета, способ и график его доставки пока не разглашаются undefined
Новости

Финляндия объявила об оказании дополнительной военной помощи Украине

Состав пакета, способ и график его доставки пока не разглашаются

Финляндия решила предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом заявили в финском Минобороны. В ведомстве отметили, что состав пакета, способ и график его доставки не разглашаются.


«По предложению правительства президент республики сегодня, 19 апреля 2022 года, принял решение о том, что Финляндия направит на Украину дополнительную помощь в виде средств обороны», — указывается в сообщении оборонного ведомства Финляндии.


В Минобороны Финляндии пока не намерены разглашать детали поддержки Киеву, «чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению». При принятии этого решения учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии, подчеркнули в ведомстве.


Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее сообщил, что страна уже направляет бронетехнику на Украину и рассматривает возможность отправки дополнительного тяжелого вооружения. «Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения», — сказал Рютте.

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По его словам, российская армия готовится к наступлению 19 апреля 2022
Dailystorm - Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует менять режим на Украине. По словам Лаврова, украинский народ должен сам решить свою дальнейшую судьбу. Министр напомнил: войска РФ при проведении спецоперации на Украине действуют только против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц.


Цели проведения спецоперации были сразу же озвучены российским лидером Владимиром Путиным, отметил Лавров. Это демилитаризация и денацификация Украины. Но Запад на доводы Москвы внимания не обращает и продолжает «фабрицировать постановки», добавил глава МИД России.


Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили в районе Львова логистический центр, в котором находилось оружие, поступавшее от западных стран на Украину в течение последних шести дней. Кроме того, ликвидирован крупный склад боеприпасов под Киевом.

#спецоперация #украина #финляндия #оружие
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