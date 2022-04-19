Финляндия объявила об оказании дополнительной военной помощи Украине

Финляндия решила предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом заявили в финском Минобороны. В ведомстве отметили, что состав пакета, способ и график его доставки не разглашаются.





«По предложению правительства президент республики сегодня, 19 апреля 2022 года, принял решение о том, что Финляндия направит на Украину дополнительную помощь в виде средств обороны», — указывается в сообщении оборонного ведомства Финляндии.





В Минобороны Финляндии пока не намерены разглашать детали поддержки Киеву, «чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению». При принятии этого решения учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии, подчеркнули в ведомстве.





Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее сообщил, что страна уже направляет бронетехнику на Украину и рассматривает возможность отправки дополнительного тяжелого вооружения. «Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения», — сказал Рютте.