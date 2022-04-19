Новости
Новости
St
Медведев заявил, что США и их союзникам не удастся задушить экономику России
Политик также напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ undefined
Новости

Медведев заявил, что США и их союзникам не удастся задушить экономику России

Политик также напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санкции против РФ являются экономической войной, однако изолировать страну и задушить ее экономику ни у кого не получится. Медведев полагает, что сейчас Москва «находится на особом положении» в условиях беспрецедентного давления.


«Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными иностранными должностными лицами, это экономическая война — и тут ни убавить, ни прибавить», — посетовал политик.


По словам Медведева, в РФ к такому сценарию готовились. При этом, как считает политик, «ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств, не получится ни у кого».


Медведев также добавил, что усиление НАТО у российских границ — уже не фигура речи и набор стандартных угроз, и Россия в подобных условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Зампред Совбеза отметил, что и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности РФ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Медведев предупредил «европейскую тетю Урсулу» о моральном банкротстве ЕС из-за возможного дефолта России

Зампред Совбеза прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российской экономике 17 апреля 2022
Dailystorm - Медведев предупредил «европейскую тетю Урсулу» о моральном банкротстве ЕС из-за возможного дефолта России

Политик при этом пояснил, что речь идет об инновационных разработках и перспективных исследованиях, которые направляются на поддержание обороноспособности страны, на «противостояние самым серьезным угрозам», стоящим перед Москвой. Важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями, подчеркнул Медведев.

#нато #дмитрий медведев #сша #экономика
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»