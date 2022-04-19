Медведев заявил, что США и их союзникам не удастся задушить экономику России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санкции против РФ являются экономической войной, однако изолировать страну и задушить ее экономику ни у кого не получится. Медведев полагает, что сейчас Москва «находится на особом положении» в условиях беспрецедентного давления.





«Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными иностранными должностными лицами, это экономическая война — и тут ни убавить, ни прибавить», — посетовал политик.





По словам Медведева, в РФ к такому сценарию готовились. При этом, как считает политик, «ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств, не получится ни у кого».





Медведев также добавил, что усиление НАТО у российских границ — уже не фигура речи и набор стандартных угроз, и Россия в подобных условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Зампред Совбеза отметил, что и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности РФ.