В Мариуполе 120 жителей вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»

Порядка 120 гражданских лиц, прятавшихся в подвале в районе проходной завода «Азовсталь» в Мариуполе, вышли к военным Донецкой народной республики (ДНР).





«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», — сообщил собеседник ТАСС. Он отметил, что люди вышли сами.





В районе комбината «Азовсталь», оплота украинских формирований в городе, был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров утверждал, что гуманитарным коридором никто так и не воспользовался.





Российская сторона ранее потребовала от Украины освободить гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали». Военные РФ также открывали гуманитарный коридор для вывода с завода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.