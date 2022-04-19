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В Мариуполе 120 жителей вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»
Гражданские прятались в районе проходной undefined
Новости

В Мариуполе 120 жителей вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»

Гражданские прятались в районе проходной

Порядка 120 гражданских лиц, прятавшихся в подвале в районе проходной завода «Азовсталь» в Мариуполе, вышли к военным Донецкой народной республики (ДНР).


«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», — сообщил собеседник ТАСС. Он отметил, что люди вышли сами.


В районе комбината «Азовсталь», оплота украинских формирований в городе, был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров утверждал, что гуманитарным коридором никто так и не воспользовался.


Российская сторона ранее потребовала от Украины освободить гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали». Военные РФ также открывали гуманитарный коридор для вывода с завода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.

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Армия России открыла гуманитарный коридор для вывода сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Введен режим полной тишины 19 апреля 2022
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19 апреля Минобороны РФ обратилось к украинским властям с требованием вывести гражданских с территории завода. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил: Россия гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном им направлении. Военачальник при этом обратил внимание, что насильственное удерживание гражданских в качестве живого щита является терроризмом.


Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил о намерениях российских военнослужащих освободить предприятие «Азовсталь» полностью «за сегодня-завтра». Затем военные продолжат «ловить шайтанов» в других городах Украины, добавил он.

Басурин: Специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

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16 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от нацбатальонов, а оставшиеся подразделения противника укрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь»

#спецоперация #мариуполь #днр #военные
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