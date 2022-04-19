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CША предупредили о новых санкциях против России
Вашингтон в очередной раз ужесточить режим односторонних ограничений в отношении Москвы undefined
Новости

CША предупредили о новых санкциях против России

Вашингтон в очередной раз ужесточить режим односторонних ограничений в отношении Москвы

Американские власти намерены ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она при этом не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.


На брифинге для представителей СМИ у Псаки поинтересовались, стоит ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», — сказала в ответ официальный представитель президента США.


«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — добавила Псаки.


Представитель Белого дома, комментируя прошедшую ранее видеоконференцию с участием президента США Джо Байдена и лидеров стран Запада, подтвердила их намерение и далее применять антироссийские санкции. «Они также обсудили свои <...> скоординированные усилия, направленные на то, чтобы налагать серьезные экономические издержки для привлечения России к ответственности. Они договорились продолжать тесную координацию, в том числе с Группой семи, ЕС, НАТО и в рамках [этих организаций и объединений]», — заявила Псаки.

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Володин назвал доллар ненадежным и отметил, что «адские» санкции США против России не сработали

Председатель Госдумы считает, что «ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам» 6 апреля 2022
Dailystorm - Володин назвал доллар ненадежным и отметил, что «адские» санкции США против России не сработали

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее назвал условие для отмены санкций против России. По словам американского чиновника, это возможно, если Москва изменит свою политику. Адейемо при этом пояснил: подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.

#псаки #санкции против россии #сша
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