CША предупредили о новых санкциях против России

Американские власти намерены ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она при этом не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.





На брифинге для представителей СМИ у Псаки поинтересовались, стоит ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», — сказала в ответ официальный представитель президента США.





«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — добавила Псаки.





Представитель Белого дома, комментируя прошедшую ранее видеоконференцию с участием президента США Джо Байдена и лидеров стран Запада, подтвердила их намерение и далее применять антироссийские санкции. «Они также обсудили свои <...> скоординированные усилия, направленные на то, чтобы налагать серьезные экономические издержки для привлечения России к ответственности. Они договорились продолжать тесную координацию, в том числе с Группой семи, ЕС, НАТО и в рамках [этих организаций и объединений]», — заявила Псаки.