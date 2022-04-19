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В Мелитополе задержали корректировщицу огня, которая «сливала» данные ВСУ
Женщина призналась в содеянном undefined
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В Мелитополе задержали корректировщицу огня, которая «сливала» данные ВСУ

Женщина призналась в содеянном

В Мелитополе задержали корректировщицу огня, которая передавала украинцам данные о расположении российских военных и техники. Женщина уже признала свою вину.


Сотрудник силовых структур рассказал РИА Новости, что задержанную зовут Наталья Назаренко. По словам собеседника агенства, женщина сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими. После этого Назаренко отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ.


«Таким образом женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар», — сказал источник.


Позднее во время допроса Назаренко сообщила силовикам, что сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, а затем «передала эти данные мужу своему — сожителю, брату и сыну». Свой поступок Назаренко объяснила тем, что «ждала возвращения» ВСУ.


По словам женщины, ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе ВСУ. Службу он проходил под Мариуполем. В 2019-м году мужчина подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля 2022 года — накануне начала спецоперации Росси на территории Украины.

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В Мариуполе 120 жителей вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»

Гражданские прятались в районе проходной 19 апреля 2022
Dailystorm - В Мариуполе 120 жителей вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»

5 апреля в Росгвардии заявили о задержании на Украине корректировщика артиллерийского огня, который пытался скрыться среди местных жителей. В ведомстве уточнили: его наблюдательный пункт и средства связи были обнаружены российскими спецназовцами при осмотре домов в ряде населенных пунктов.

#спецоперация #украина #задержание #мелитополь
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