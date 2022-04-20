Кадыров показал трофейную технику «азовских вурдалаков» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры с завода «Азовмаш» в Мариуполе. На видео показана трофейная военная техника и бойцы из республики, которые осматривают территорию предприятия. Кадыров сравнил военных из Чечни с «бесстрашными волками», а украинских радикалов назвал «азовскими* вурдалаками».





«Воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон», — написал Кадыров.





По его словам, трофейного вооружения и боеприпасов уже так много, что можно не использовать собственные боекомплекты и применять захваченные у противника.