Компания Toshiba приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине

Японская корпорация Toshiba объявила о приостановке приема заказов в РФ и инвестиций в российскую экономику из-за военной операции на Украине. Также компания перечислит 100 миллионов иен (почти 780 тысяч долларов) на помощь украинским беженцам. Об этом говорится в заявлении на сайте корпорации.





«Мы будем продолжать следить за ситуацией [на Украине] и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в пресс-релизе.





С начала военной операции на Украине работу в России приостановили многие японские компании, в том числе Toyota Motor, Nissan Motor, Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano и Yamaha Motor.





Официальный Токио также вводит санкции против Москвы из-за военных действий на Украине. Так, 12 апреля Япония в рамках очередного пакета санкций внесла в черный список примерно 400 граждан России и 27 компаний. Большинство физлиц в обновленном санкционном списке — депутаты Госдумы, но в нем также есть Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерями президента РФ Владимира Путина. Среди юрлиц под санкциями — Альфа-Банк, «Сбер» и многие оборонные предприятия РФ.