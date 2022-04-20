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СМИ: Continental возобновила производство шин на предприятии в Калуге, опасаясь «жестких уголовных последствий»
Работа завода вновь началась на прошлой неделе undefined
Новости

СМИ: Continental возобновила производство шин на предприятии в Калуге, опасаясь «жестких уголовных последствий»

Работа завода вновь началась на прошлой неделе

Немецкая компания Continental на прошлой неделе возобновила производство шин на своем предприятии в Калуге. Уровень пока значительно ниже, чем несколько недель назад, когда компания объявила о приостановке бизнеса в России. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. 


Как сообщил журналистам представитель Continental, речь идет о временном производстве «в случаях необходимости», компания не получает прибыль от этого. Continental обосновывает возобновление производства возможными «жесткими уголовными последствиями» со стороны российских властей в случае ухода из РФ. В России работают около 1300 сотрудников Continental. 


Причиной такого решения Continental стала идея властей России национализировать активы иностранных компаний, которые покидают российский рынок. В марте такую идею обсуждали в правительстве, в апреле «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлением компаниями, которые ушли из РФ. Уголовной ответственности за приостановку работы иностранного бизнеса в предложениях властей нет. 


Continental объявила о приостановке производства в России 8 марта на фоне военной операции на Украине. Компания имеет офисы продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе под Казанью, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей. 

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Компания Toshiba приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине

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Dailystorm - Компания Toshiba приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине

В начале апреля стало известно, что концерн Volkswagen может возобновить производство автомобилей на заводах в Нижнем Новгороде и Калуге. Как сообщали «Ведомости», сборка машин может возобновиться в июне-июле 2022 года.  

#военная операция #украина #эскалация вокруг украины #рф #бизнес
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