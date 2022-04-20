СМИ: Continental возобновила производство шин на предприятии в Калуге, опасаясь «жестких уголовных последствий»

Немецкая компания Continental на прошлой неделе возобновила производство шин на своем предприятии в Калуге. Уровень пока значительно ниже, чем несколько недель назад, когда компания объявила о приостановке бизнеса в России. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.





Как сообщил журналистам представитель Continental, речь идет о временном производстве «в случаях необходимости», компания не получает прибыль от этого. Continental обосновывает возобновление производства возможными «жесткими уголовными последствиями» со стороны российских властей в случае ухода из РФ. В России работают около 1300 сотрудников Continental.





Причиной такого решения Continental стала идея властей России национализировать активы иностранных компаний, которые покидают российский рынок. В марте такую идею обсуждали в правительстве, в апреле «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлением компаниями, которые ушли из РФ. Уголовной ответственности за приостановку работы иностранного бизнеса в предложениях властей нет.





Continental объявила о приостановке производства в России 8 марта на фоне военной операции на Украине. Компания имеет офисы продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе под Казанью, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей.