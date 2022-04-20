Сервис «Яндекс.Драйв» может потерять 35% автопарка из-за истекающих лизинговых контрактов

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться до 35% своего автомобильного парка в этом году. Это связано с тем, что в 2022 году у компании истекают лизинговые контракты, и «Яндекс.Драйв» вынужден возвращать авто собственникам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Как сообщил один из источников издания, основной лизингодатель «Яндекс.Драйва», компания Major, отказывается перезаключать контракты для дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для сервиса каршеринга условия.





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