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«Ъ»: МВД выпустило пособие для полицейских, как выявлять пьяных и наркоманов за рулем
Авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в дни, когда чаще всего случаются аварии, — 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта undefined
Новости

«Ъ»: МВД выпустило пособие для полицейских, как выявлять пьяных и наркоманов за рулем

Авторы рекомендуют усиливать наряды ДПС в дни, когда чаще всего случаются аварии, — 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта

МВД выпустило пособие для инспекторов ГИБДД, помогающее им выявлять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В документе описывается, как обнаруживать автомобили с нетрезвым человеком за рулем в потоке и почему рейды обязательно проводить в День шахтера или пограничника.


Разработкой памятки для сотрудников Госавтоинспекции занимались Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии, пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что в роли рецензента документа был главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.


Авторы пособия рекомендовали усиливать наряды полиции в дни, когда наблюдается наибольшая доля «пьяных» ДТП, например, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта. Отмечается, что выявлять водителей «под мухой» предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт названы «виляние» в пределах полосы, езда «с сильно заниженной скоростью», движение без ближнего света, «замедленная реакция на сигналы светофора» и резкое изменение стиля вождения при виде сотрудников полиции.


Нетрезвые водители, как указывается в новом документе МВД, зачастую становятся «чрезмерно аккуратными и осторожными». Эти люди за рулем резко останавливаются из-за плохого восприятия обстановки либо слишком близко, либо очень далеко от стоп-линии.

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Автоблогеры оценили идею разрешить водителям в Москве покидать место ДТП

Эксперт Юрий Панченко считает, что для этого нужна четкая работа видеокамер на дорогах 11 апреля 2022
Dailystorm - Автоблогеры оценили идею разрешить водителям в Москве покидать место ДТП

Кроме того, сотрудникам Госавтоинспекции было рекомендовано пристально следить за ростом безработицы в отдельных регионах, поскольку это, как правило, приводит к увеличению пьяных водителей. По данным ведомства, 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ, 11% — Toyota, 6% — Hyundai. При этом нетрезвые байкеры чаще всего провоцируют ДТП за рулем ИЖ (43,1% ДТП), «Уралов» (30%) и Yamaha (14,1%).


В феврале 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что следует усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой. Так россияне при покупке автомобиля у другого владельца смогут проверить, не отдана ли машина под залог.

#водители #мвд #пьянство #полиция #госавтоинспекция
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