«Ъ»: МВД выпустило пособие для полицейских, как выявлять пьяных и наркоманов за рулем

МВД выпустило пособие для инспекторов ГИБДД, помогающее им выявлять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В документе описывается, как обнаруживать автомобили с нетрезвым человеком за рулем в потоке и почему рейды обязательно проводить в День шахтера или пограничника.





Разработкой памятки для сотрудников Госавтоинспекции занимались Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии, пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что в роли рецензента документа был главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.





Авторы пособия рекомендовали усиливать наряды полиции в дни, когда наблюдается наибольшая доля «пьяных» ДТП, например, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта. Отмечается, что выявлять водителей «под мухой» предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт названы «виляние» в пределах полосы, езда «с сильно заниженной скоростью», движение без ближнего света, «замедленная реакция на сигналы светофора» и резкое изменение стиля вождения при виде сотрудников полиции.





Нетрезвые водители, как указывается в новом документе МВД, зачастую становятся «чрезмерно аккуратными и осторожными». Эти люди за рулем резко останавливаются из-за плохого восприятия обстановки либо слишком близко, либо очень далеко от стоп-линии.