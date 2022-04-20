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Вице-премьер Борисов сообщил, что российский автопром переходит на выпуск устаревших машин из-за проблем в отрасли
На некоторых авто будут устанавливать ручные коробки передач вместо автоматических, но это временная мера undefined
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Вице-премьер Борисов сообщил, что российский автопром переходит на выпуск устаревших машин из-за проблем в отрасли

На некоторых авто будут устанавливать ручные коробки передач вместо автоматических, но это временная мера

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российский автопром из-за проблем с логистикой вынужден перейти на производство «отчасти устаревших» машин. По словам вице-премьера, это временная мера, в будущем предприятия вернутся к выпуску более современных моделей. 


«Конечно, они будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами», — сказал Борисов в интервью телеканалу RT. По его словам, такая вынужденная мера не повлияет на потребительские характеристики авто. 


Он отметил, что автомобильная отрасль переживает сильные изменения, как и вся экономика. По мнению Борисова, переориентация на других поставщиков и открытие новых логистических возможностей создаст благоприятные условия для отрасли в будущем. 


Помимо автопроизводителей, трудности испытывают сервисы каршеринга. 20 апреля стало известно, что «Яндекс.Драйв» может лишиться до 35% своего автопарка в этом году. Среди причин кризиса — окончание срока действия лизинговых контрактов и трудности с их продлением, дефицит новых авто. 

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