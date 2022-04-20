В Сети появилось видео в стиле GTA из Петербурга, как легковушка уходит от погони и падает в реку

Утром в Санкт-Петербурге каршеринговый Nissan Qashqai уходил от полицейской погони, пробил ограждение набережной и упал в воды Фонтанки. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу, в машине было два парня 21 и 22 лет. Они получили переохлаждение, их увезли в больницу.
Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», экипаж ДПС на Садовой улице попытался остановить водителя кроссовера, но тот не выполнил требование, и началась погоня. Водитель Nissan Qashqai был пьян, ранее его уже лишили водительских прав за оставление места ДТП.
Когда кроссовер упал в Фонтанку, на помощь людям бросился еще один 21-летний мужчина. В момент ДТП он был на пришвартованном прогулочном катере. Его также госпитализировали с переохлаждением. Саму машину достали из воды примерно через два часа после аварии.