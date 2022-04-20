В Сети появилось видео в стиле GTA из Петербурга, как легковушка уходит от погони и падает в реку

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», экипаж ДПС на Садовой улице попытался остановить водителя кроссовера, но тот не выполнил требование, и началась погоня. Водитель Nissan Qashqai был пьян, ранее его уже лишили водительских прав за оставление места ДТП.





Когда кроссовер упал в Фонтанку, на помощь людям бросился еще один 21-летний мужчина. В момент ДТП он был на пришвартованном прогулочном катере. Его также госпитализировали с переохлаждением. Саму машину достали из воды примерно через два часа после аварии.