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В ДНР сообщили о сдаче в плен пяти украинских боевиков с «Азовстали»
Военные добровольно сложили оружие и вышли с территории комбината undefined
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В ДНР сообщили о сдаче в плен пяти украинских боевиков с «Азовстали»

Военные добровольно сложили оружие и вышли с территории комбината

В Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Боевики сами вышли с территории комбината. В ДНР также уточнили, что о предложении сложить оружие военные ВСУ узнали из сброшенных в промзону листовок.


«О предложении добровольно сложить оружие <...> они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя», — указывается в сообщении Народной милиции ДНР.


19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил о начале штурма «Азовстали» специальными группами. В Минобороны РФ тогда предложили «нацбатальонам и иностранным наемникам» на комбинате прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться. В российском оборонном ведомстве заверили, что будут соблюдать все нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными.


При этом 4 апреля Минобороны РФ сообщало, что предложило украинским боевикам и иностранным наемникам «сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории». Однако в ведомстве получили отказ от Киева.


13 апреля Минобороны заявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины. На следующий день в ведомстве рассказали еще о 134 сдавшихся в плен боевиках.

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Первый замглавы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов ранее заявил, что более трех тысяч военных ВСУ сдались в плен в Донбассе с 24 февраля — с момента начала спецоперации. По словам Безсонова, сработали листовки с призывами сдаваться в плен, которые военные Народной милиции ДНР разбрасывают с помощью специальных агитснарядов над территорией комбината.

#спецоперация #мариуполь #украина #военные #днр
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