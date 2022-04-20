В ДНР сообщили о сдаче в плен пяти украинских боевиков с «Азовстали»

В Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Боевики сами вышли с территории комбината. В ДНР также уточнили, что о предложении сложить оружие военные ВСУ узнали из сброшенных в промзону листовок.





«О предложении добровольно сложить оружие <...> они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя», — указывается в сообщении Народной милиции ДНР.





19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил о начале штурма «Азовстали» специальными группами. В Минобороны РФ тогда предложили «нацбатальонам и иностранным наемникам» на комбинате прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться. В российском оборонном ведомстве заверили, что будут соблюдать все нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными.





При этом 4 апреля Минобороны РФ сообщало, что предложило украинским боевикам и иностранным наемникам «сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории». Однако в ведомстве получили отказ от Киева.





13 апреля Минобороны заявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины. На следующий день в ведомстве рассказали еще о 134 сдавшихся в плен боевиках.