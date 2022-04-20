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Володин предупредил Европу, что ей придется компенсировать вред экономике России из-за санкций
Ограничения против РФ незаконны, подчеркнул председатель Госдумы undefined
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Володин предупредил Европу, что ей придется компенсировать вред экономике России из-за санкций

Ограничения против РФ незаконны, подчеркнул председатель Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что странам Европы в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли экономике России из-за санкций. По мнению Володина, ограничения против Москвы незаконны.


«К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — обратился председатель Госдумы к европейским странам в своем Telegram-канале.


Володин указал на то, что ряд стран ЕС сейчас размышляют, покупать или нет российский газ за рубли: «Кто-то ссылается на Евросоюз: если он сочтет это обходом санкций — платить не будем, скажет обратное — будем». Но, как отметил председатель Госдумы, странам Европы не стоит думать, что они единственные потребители российских энергоресурсов.


«У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, значит, у наших граждан», — считает Володин.


Он напомнил, что страны Европы не раз заявляли о планах поиска других поставщиков топлива и тем самым ставили крест на долгосрочных отношениях с Москвой. «Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет», — добавил председатель Госдумы.


Володин подчеркнул, что Россия «к вызовам адаптирована». «А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет», — заключил политик.

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Володин назвал доллар ненадежным и отметил, что «адские» санкции США против России не сработали

Председатель Госдумы считает, что «ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам» 6 апреля 2022
Dailystorm - Володин назвал доллар ненадежным и отметил, что «адские» санкции США против России не сработали

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что «адские» антироссийские санкции США не сработали. По словам Володина, Россия выполнит все свои обязательства даже в условиях ограничений. Также председатель Госдумы назвал американский доллар ненадежной валютой. Володин полагает, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях привело Минфин США «к истерике».

#володин #санкции против россии #европа #госдума
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