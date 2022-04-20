У посольства ЕС в Москве прошла акция под лозунгом «Кровь Донбасса — на руках Европы»

Утром 20 апреля у здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против политики ЕС по Украине. В акции приняли участие члены организации «Офицеры России», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны, офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители землячеств и национальных диаспор. Помимо критики Евросоюза, участники акции выразили поддержку российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине.





Поводом для пикета стала высылка 18 дипломатов Евросоюза из РФ из-за антироссийских высказываний представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Активисты держали плакаты с лозунгами «Требуем суда над Ж. Боррелем за призывы к войне!», «Евросоюз — колыбель нацизма!», «Кровь Донбасса — на руках Европы!», «Вы не дипломаты ЕС — а военные преступники, шпионы, разведчики, провокаторы!», «Европа — спонсор терроризма!», «Европа забыла свою историю, как ее после ВОВ отстроил СССР!» и другими.