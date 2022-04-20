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У посольства ЕС в Москве прошла акция под лозунгом «Кровь Донбасса — на руках Европы»
Активисты потребовали суда над главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем из-за его заявлений о спецоперации на Украине undefined
Новости

У посольства ЕС в Москве прошла акция под лозунгом «Кровь Донбасса — на руках Европы»

Активисты потребовали суда над главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем из-за его заявлений о спецоперации на Украине

Утром 20 апреля у здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против политики ЕС по Украине. В акции приняли участие члены организации «Офицеры России», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны, офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители землячеств и национальных диаспор. Помимо критики Евросоюза, участники акции выразили поддержку российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. 


Поводом для пикета стала высылка 18 дипломатов Евросоюза из РФ из-за антироссийских высказываний представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Активисты держали плакаты с лозунгами «Требуем суда над Ж. Боррелем за призывы к войне!», «Евросоюз — колыбель нацизма!», «Кровь Донбасса — на руках Европы!», «Вы не дипломаты ЕС — а военные преступники, шпионы, разведчики, провокаторы!», «Европа — спонсор терроризма!», «Европа забыла свою историю, как ее после ВОВ отстроил СССР!» и другими. 

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Как заявил на пикете член президиума «Офицеров России» полковник запаса Константин Кутуев, активисты осуждают двойные стандарты Евросоюза по Украине: «С одной стороны, Европа требует «мира и прекращения войны», а с другой — накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах». 


Зампред Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова также выразила мнение, что Евросоюз сегодня возрождает нацизм. Она выразила возмущение тем, что «под эгидой Евросоюза Украина истребляет русский язык, сносит памятники Пушкину, Жукову, Суворову»: «Намеренно блокируют распространение в СМИ любой объективной информации о проведении спецоперации на Украине. Стравливают нации и народы! На государственном уровне европейские чиновники пропагандируют тотальную русофобию и расизм». 


Многодетная мать Татьяна Малицкая, принявшая участие в акции, также заявила, что Евросоюз пропагандирует культ войны на Украине, преподносит ветеранов антитеррористической операции (АТО) против ДНР и ЛНР как героев.  

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9 апреля Боррель выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен военным, а не дипломатическим путем. Через два он подтвердил свое заявление, сказав, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя». Слова главы дипломатии ЕС вызвали негативную реакцию российских властей — например, 11 апреля глава МИД Сергей Лавров назвал высказывания Борреля «очень серьезным разворотом». 

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