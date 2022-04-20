Захарова: Россия утратила доверие к переговорщикам от Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам. По мнению Захаровой, США и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому говорить о самостоятельности президента страны Владимира Зеленского не приходится.





«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — отметила дипломат, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.





В интервью телеканалу «Россия 24» Захарова сообщила, что Москва была готова к непоследовательности Киева во время переговорного процесса. «Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — посетовала официальный представитель МИД РФ.





Она считает, что это «классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют». Также, по мнению Захаровой, переговоры используются Киевом как отвлекающий маневр.





Дипломат обратила внимание, что за украинским лидером Владимиром Зеленским стоят кураторы. «В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО», — уточнила Захарова. Она добавила, что говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского — это вещь контрпродуктивная. «Сегодня он [президент Украины] говорит одно, завтра другое», — заключила Захарова.