Захарова: Россия утратила доверие к переговорщикам от Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам. По мнению Захаровой, США и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому говорить о самостоятельности президента страны Владимира Зеленского не приходится.
«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — отметила дипломат, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.
В интервью телеканалу «Россия 24» Захарова сообщила, что Москва была готова к непоследовательности Киева во время переговорного процесса. «Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — посетовала официальный представитель МИД РФ.
Она считает, что это «классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют». Также, по мнению Захаровой, переговоры используются Киевом как отвлекающий маневр.
Дипломат обратила внимание, что за украинским лидером Владимиром Зеленским стоят кураторы. «В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО», — уточнила Захарова. Она добавила, что говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского — это вещь контрпродуктивная. «Сегодня он [президент Украины] говорит одно, завтра другое», — заключила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ полагает, что Зеленский в настоящее время не контролирует ситуацию на Украине. По утверждению Захаровой, высказывания президента республики «делаются им в разных агрегатных состояниях». «Это состояние, которое меняет его личность. Это очевидно, это кадры, которые видел и видит весь мир достаточно регулярно», — указала дипломат.
Ранее Захарова назвала произошедшее в украинской Буче «страшным преступным фейком», который был устроен, чтобы оправдать новые санкции против России и высылку дипломатов РФ из ряда стран, а также прервать переговоры. По словам дипломата, российские военные к якобы убийству жителей города непричастны.
В Кремле также подтвердили, что к убийству украинцев Россия не имеет никакого отношения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, имеющиеся факты и временная последовательность событий говорят в пользу недостоверности утверждений Киева.