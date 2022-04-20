Захарова: Россия предупредила Финляндию и Швецию, к чему приведет вступление в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в Североатлантический альянс. В департаменте считают, что Брюссель совместно с США давно втягивал эти страны в свои структуры.





«Брюссель под эгидой США втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию», — сказала Захарова в эфире «Россия 24».





По словам представителя министерства, Москва уже связывалась со Стокгольмом и Хельсинки по этому поводу: «Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет».





Согласно последним опросам, количество сторонников вступления Швеции в НАТО увеличилось с 51% в марте до 57% в апреле. Такие данные социологического центра «Демоскоп» приводит газета Aftonbladet. 21% респондентов выступили против, еще 22% затрудняются ответить.





В Финляндии членство в альянсе поддерживают 62% опрошенных. 16% респондентов выступили против, остальные воздержались от ответа.





5 марта президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что большинство людей в его стране и в Швеции выступает за вступление в НАТО. Стокгольм и Хельсинки планируют подать заявки на членство в блоке уже летом.